Profiboxer Golowkin will seinen 40er mit einem Sieg in Japan feiern

Ryota Murata (16 Siege, davon 13 durch K. o. und zwei Niederlagen) wurde 2012 Olympiasieger und ist in seiner Heimat ein Nationalheld. "Meine gesamte Karriere war eine Vorbereitung auf diesen Kampf", sagte der 36-J├Ąhrige und betonte, dass am Samstag ├╝ber seinen "Platz im Mittelgewicht und in der Boxgeschichte" entschieden wird. F├╝r ihn ist Golowkin "immer noch ungeschlagen." Gewinnt "Tripple G", k├Ânnte es bereits im Herbst das hei├č erwartete dritte Duell mit "Canelo" geben. Das "gro├če Drama in Japan" wird am Samstag ab 11.10 Uhr live auf DAZN ├╝bertragen.

Garcia vs. Tagoe

Neben zahlreichen japanischen K├Ąmpfern bestreitet auch Boxtalent Ryan Garcia seinen ersten Kampf des Jahres. Der US-Amerikaner nahm sich nach seinem hochgelobten K. o.-Sieg gegen den Briten Luke Campbell im J├Ąnner 2021 eine l├Ąngere Auszeit. "Mein Kampfgeist hat mich nie verlassen", sagte "King Ry" in einem Interview.

Am Samstag steigt der 23-J├Ąhrige im Leichtgewicht gegen Emmanuel Tagoe in den Ring. In seiner Ecke wird dann erstmals sein neuer Trainer und Landsmann Joe Goosen stehen. Zur Trennung von Canelo-Trainer Eddy Reynoso wollte sich Garcia noch nicht ├Ąu├čern.