Alarm: Warum die Wettmafia den Frauenfußball bereits im Visier hat

Es lauert eine unerwartete Gefahr: Matchfixing, also Spielmanipulation , im Frauensport , besonders im Fußball. Ein Grund dafür ist kurioserweise der Erfolg.

Das internationale Echo stützt den Aufwand. „Wir nennen den Play Fair Code weltweit als Beispiel für Best Practice“, erzählt Friedrich Martens , der beim Internationalen Olympischen Komitee (IOC) um Integrität kämpft. Dass der Verein aufgrund des eigenen Erfolgs bald obsolet werden könnte, ist aber auszuschließen. Das wurde bei den „Play Fair Code Talks“ mit internationalen Experten im „Haus des Sports“ schnell klar.

„Die Frauen-WM in Neuseeland wurde vor dem TV von zwei Milliarden Menschen verfolgt. Das ist eine Verdopplung zur WM vor vier Jahren“, berichtet Kirstin Hallmann von der Uni Köln. Die Folge? Es fließt wesentlich mehr Geld in den Fußball, das Wettgeschäft erkennt einen Markt – und in Folge auch die Wettmafia.

Hallmann: „Der Anstieg der Wetten auf Fußball und Tennis ist bei den Frauen eklatant.“ Der nächste Schritt sind Live-Wetten, möglich gemacht durch den Anstieg der Aufzeichnungen von Live-Daten um 62 % in nur drei Jahren. „Wo Geld ist, wird auch Wettbetrug angezogen“, betont die CAS-Richterin Martina Spreitzer-Kropiunik. Deswegen setzt der Play Fair Code auf Prävention, ab dem Mädchenalter.