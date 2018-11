"Taboga hat vielen Menschen und dem Fußball Schaden zugefügt"

Wie sehen Sie die Rolle von Taboga als mögliche Hilfe in Ihrem Kampf?

Kaltenbrunner: Ich habe den Eindruck, dass Taboga geläutert ist. Ich wünsche mir, dass er aus seinen früheren Fehlern so lernt, dass es ein gutes „zweites Leben“ gibt.

Moritzer: Es hat bei einigen Schulungen emotionale Diskussionen gegeben, weil frühere Mitspieler oder Gegner den Eindruck bekamen, wir würden Dominique Taboga eine Bühne bieten. Das tun wir nicht. Wir haben vor Jahren klar festgelegt, dass wir nicht die Plattform sind, um Taboga zu resozialisieren. Er hat vielen Menschen, Klubs und dem Fußball Schaden zugefügt. Deswegen kommt er in den Videos vor, aber nicht als Mitarbeiter.

Welche Sportler sind besonders anfällig für Manipulation?

Moritzer: Gefährlich wird es etwa dann, wenn Zahlungen ausbleiben. Dazu gibt es erschreckende Studien aus Osteuropa: Je schlechter die Zahlungsmoral, desto mehr öffnen sich Spieler für andere Quellen und desto höher ist die Wahrscheinlichkeit für Spielmanipulationen.

Berichtet wurde hauptsächlich über Fußball-Skandale. Insider meinen aber, dass Tennis viel anfälliger wäre.

Kaltenbrunner: Fußball ist der populärste Sport und damit auch der meist attackierte.

Moritzer: Im Fußball ist das meiste Geld im Umlauf, auch am Wettmarkt. Aber ja: Tennis ist die am leichtesten zu manipulierende Weltsportart. Wir kennen das aus Aussagen des verurteilten Ex-Profis Daniel Köllerer. Als Tennisspieler gehst du auf den Platz und kannst ganz einfach die Entscheidung treffen „Heute verliere ich“. Selbst Experten können das dann kaum erkennen.

Das spricht dafür, dass sich auch der Tennisverband dem Play Fair Code anschließt.

Moritzer: International werden im Tennis 60 bis 70 Fälle pro Quartal gemeldet. Das sagt einiges aus.

Kaltenbrunner: Die Verbände für Fußball, Ski, Eishockey und Basketball sind bei uns Mitglied. Mit dem Tennis- und Handball-Verband sind wir in sehr guten Gesprächen. Langfristig sind auch Tischtennis und Volleyball ein Thema.

Belgien ist aktuell die Nr. 1 der Fußball-Weltrangliste und in einen großen Skandal verstrickt. Wenn dieses Land nicht davor gefeit ist, warum sollte es dann Österreich sein?

Kaltenbrunner: Nur weil sie die Besten sind, heißt es nicht, dass sie nicht anfällig für kriminelle Energien sind. Oder glauben Sie, dass die Menschen in Belgien bessere sind als in Österreich?

Nein, aber es ist kaum davon zu hören, dass viele belgische Fußballer auf ihr Gehalt warten müssten.

Kaltenbrunner: Das mag ein Teil des Mosaiks sein, aber soweit wir wissen, geht es in Belgien um extrem große Summen. Da geht’s nicht um Gehaltsaufbesserung, sondern groß angelegten Betrug.

Moritzer: Die österreichischen Maßnahmen gibt es kaum wo in Europa und ganz sicher nicht in Belgien. Es gab dort schon vor knapp zehn Jahren Fälle von Manipulationen. Dort ist nicht alles Gold, was glänzt. Was wir tun, zeigt Wirkung, ist aber schwer mit traditionellen Kennzahlen messbar.

Kaltenbrunner: Die leichte Rechnung „Es ist nix passiert, also haben wir alles verhindert“, gibt’s leider nicht.