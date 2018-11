Fünf Jahre danach: Der Fall Taboga und die Folgen

Die Schulungen des angesprochenen Play Fair Code leitet Severin Moritzer. Zum Status von Österreich fünf Jahre nach dem Crash meint Moritzer: „Wir glauben, dass ohne unsere Arbeit die Wahrscheinlichkeit eines neuen Fall Taboga viel höher wäre.“ Der Grund dafür? „Die Wettmafia weiß, dass das Feld hier von uns bestellt wird.“ Plakativ gesprochen: Sie gehen lieber in eine andere Liga, wo es leichter geht. Das Muster zum Wettbetrug wird von Fachleuten mit „4A“ zusammen gefasst: „Ansprache – Angebot – Annahme – Ausführung.“

Zuletzt wurde gerätselt, warum dieser Ablauf gerade in Belgien so gut funktionieren könnte. Sogar der Trainer von Großklub Brügge wurde verhaftet. „ Belgien habe ich nicht in der Dimension erwartet“, sagt Newald, der in Sachen Wetten und Betrug kaum zu überraschen ist.

Die professionellen Wett-Anbieter nehmen in Österreich überhaupt eine wichtige Rolle ein. „Die Hälfte der größten Anbieter in Europa hat einen Konnex zu Österreich, deswegen ist der Wissensstand bei uns höher“, erklärt Newald mit Blick auf „ bwin“ und Co. Daraus ergibt sich auch „eine besondere Verantwortung für die Branche: Was biete ich an? Ereignis-Wetten, wie auf das nächste Foul, sind gefährlich.“ Der Geschäftsführer des zu Casinos Austria gehörenden Anbieters meint: „Auch kleine Randsportarten müssen nicht im Wettbuch aufscheinen. Dort wäre schneller eine Abhängigkeit möglich, die Manipulationen erleichtert.“