Play Fair Code: "Es handelt sich um schweren gewerbsmäßigen Betrug"

Solche Taten werden sich nie verhindern lassen, die Arbeit von Play Fair Code, ein Vorreiter in Sachen Fairness europaweit, wird allgemein gelobt, auch von der FIFA. Dabei hat diese Institution nicht nur mit Fußball zu tun. „Acht Sportverbände sind dabei. Dazu 13 außerordentliche Mitglieder, Sport Austria, das ÖOC und vor allem die Wettanbieter, die auch sehr interessiert daran sind, dass man hier aufdecken kann“, sagt Kaltenbrunner, der in den nächsten Wochen an der Spitze von Friedrich Stickler abgelöst wird.