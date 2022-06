Platz drei für Mountainbike-Ass Laura Stigger in Leogang

So schnell kann ein Rennen zerstört sein: Mona Mitterwallner steckte am Sonntagmittag nach dem Start des Cross-Country-Bewerbs beim Weltcup in Leogang in Pulk, als links neben ihr die Kanadierin Emily Batty stürzte und die Tirolerin mitriss. Mitterwallners Lenker verhakte sich im Rad der rechts neben ihr fahrenden Italienerin Chiara Teocchi, die Vorderbremse war gebrochen – und die Tirolerin musste ihr Rad zur Mechanikerzone tragen.

Gut drei Minuten waren verloren, als die Marathon-Weltmeisterin endlich auf große Fahrt gehen konnte und dem Feld hinterherjagte, sturzfrei blieb die 20-Jährige aber auch im weiteren Verlauf nicht, am Ende gab es Platz 15 mit 5:28 Minuten Rückstand. „Das tut weh.“