Philipp Hosiner: „Heute greif’ ich mir aufs Hirn“

Mit dem Siegestor für Sturm Graz beim 3:2 gegen Hartberg feierte Philipp Hosiner am Samstag nach vier Jahren im Ausland ein gelungenes Österreich-Comeback. Vor dem Rückspiel in der Champions-League-Qualifikation gegen Ajax Amsterdam am Mittwoch (20.30 Uhr, live ORFeins, Hinspiel 0:2) spricht der 29-jährige Burgenländer, dem 2015 aufgrund eines Tumors die linke Niere entfernt wurde (Interview), über seine persönliche Entwicklung. Und er verrät, wie er heute auf seinen Körper achtet und wovor ihm graust.

KURIER: Erstes Spiel, erstes Tor. Wie groß ist Ihre Erleichterung nach dem Liga-Auftakt?

Philipp Hosiner: Das war ein Einstand nach Maß, obwohl wir uns schwergetan haben gegen einen Gegner, der nichts zu verlieren hatte. Im Endeffekt haben wir Moral bewiesen und uns nach einem Rückstand nicht aus dem Konzept bringen lassen. So etwas zeichnet eine Spitzenmannschaft aus.

Ihr Tor und die Vorarbeit – der Pass in die Tiefe von Fabian Koch – erinnert stark an Ihre erfolgreiche Austria-Zeit. Sind das die Pässe, die Sie brauchen?

So habe ich es am liebsten. Fabian Koch kennt mich natürlich, weil er auch damals bei der Austria war. Wenn wir uns alle aufeinander einstellen, wird das in Zukunft noch öfters kommen. Mir taugt es hier bei Sturm jedenfalls extrem, es kann eine ganz gute Saison werden.