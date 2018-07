Hosiner schießt Sturm zum Sieg gegen Hartberg

Es gibt durchaus flottere Saisonstarts als jenen, den Vizemeister Sturm Graz bisher hingelegt hat. In der Europa League in Amsterdam gegen Ajax verloren, beim Liga-Auftakt vor eigenem Publikum gegen Aufsteiger Hartberg samt Sturm-Legende Schopp in der Coachingzone im Steirer-Derby gehörige Probleme bewältigen müssen. Positiv, dass es am Ende mit dem 3:2 durch Hosiner doch noch zu einem Sieg reichte.

Der Außenseiter sorgte für die erste Überraschung im Spiel. Sanogo hatte auf der rechten Außenbahn seine Hetz’ mit Ferreira, seine Flanke lenkte Sturm-Verteidiger Avlonitis im Stile eines Goalgetters ins eigene Tor. Hartbergs Führung war ein Weckruf für den Favoriten, Sturm wurde aktiver, schaltete einen Gang hinauf und belohnte sich auch für den Mehraufwand, indem man noch vor der Pause das steirische Derby zu eigenen Gunsten drehte. Spendlhofer gelang der Ausgleich (19:9, Pink sorgte mit seinem Premierentor für Sturm nach toller Vorarbeit von Zulj für das 2:1 (25.).