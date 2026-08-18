„Noch nie so ein gutes Gefühl“: Rhomberg reist in Topform zur WM

Unter besten Voraussetzungen geht Katharina Rhomberg bei den Springreitbewerben der Pferdesport-Weltmeisterschaften ab Mittwoch in Aachen an den Start. Die Vorarlbergerin reitet die erfolgreichste Saison ihrer Karriere, ihr Pferd Colestus ist in Topform und fühlt sich im größten Reitsportstadion der Welt wohl.

Mit der Mannschaft mit Bianca Babanitz, Felix Koller und Max Kühner ist das Olympia-Ticket für Los Angeles 2028 das hohe Ziel. „Hatte noch nie so ein gutes Gefühl“ Rhomberg ist mit viel Selbstvertrauen angereist. Im Mai feierte sie beim GP von Versilia in der Toskana ihren ersten Sieg bei einem Fünf-Sterne-Bewerb, in St. Gallen folgten zwei zweite Plätze. „Ich habe in den letzten Jahren an mir und an den Pferden in allen Bereichen extrem daran gearbeitet, mich zu verbessern. Ich habe körperlich und mental sehr viel trainiert. Die Pferde und ich haben mehr Erfahrung. Jetzt ist alles zusammengekommen“, erklärte Rhomberg im APA-Gespräch. Das will sie auch in Aachen beweisen.

„Ich bin noch nie mit so einem guten Gefühl zu einer Meisterschaft gefahren“, sagte die 33-Jährige. „Das bringt auch Erwartungen mit sich, aber ich will mich nicht unter Druck setzen, mich zu 100 Prozent auf Pferd und Parcours konzentrieren“, betonte Rhomberg. Hohes Ziel LA 2028 Ein konkretes Ziel ist aber Olympia. Die sieben besten Mannschaften neben dem US-Team, das bei den Heimspielen einen fixen Startplatz hat, qualifizieren sich für Los Angeles. „Es wäre am Allerschönsten, wenn wir es gleich beim ersten Versuch schaffen, das würde für die Vorbereitung einiges erleichtern“, meinte die Vorarlbergerin.

„Wir gehören nicht zu den Favoriten. Es ist auf jeden Fall schwierig, aber machbar, wenn alles zusammenpasst, alle in guter Form sind.“ Mit der Außenseiterrolle ist die OEPS-Equipe schon gut klargekommen, etwa mit Platz zwei beim heurigen Nationenpreis in St. Gallen oder EM-Bronze 2023.

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