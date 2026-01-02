Tragödien im Reitsport: Zahl der toten Pferde 2025 stark gestiegen

Bei internationalen Reitturnieren sind 2025 deutlich mehr Pferde gestorben als im Jahr davor. Das geht aus der Statistik des Weltverbandes FEI hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

23 Pferde sind nach Angaben des Verbandes im abgelaufenen Jahr in den drei olympischen Disziplinen Dressur, Springen und Vielseitigkeit gestorben. 2024 waren es 15. Jeweils elf Pferde starben bei Veranstaltungen in der Vielseitigkeit und beim Springen.

Im Gegensatz zu 2024 gab es keinen tödlichen Unfall mit einem Menschen. Nicht bekannt ist die Zahl der Todesfälle bei nationalen Turnieren. Der Anteil tödlicher Unfälle bei Vielseitigkeitspferden war nach FEI-Angaben in den vergangenen Jahren dank verbesserter Sicherheitsmaßnahmen gesunken. Im abgelaufenen Jahr gab es allerdings eine deutliche Steigerung von zwei auf elf Fälle.