Erste Medaille bei der Pferdesport-WM: Voltigierer trumpfen auf

Österreichs Voltigierer haben bei der Pferdesport-WM in Aachen für die erste Medaille für Rot-Weiß-Rot gesorgt.

Georg Gabl, Lena Bachbauer, Sarah Gollubics, Eva Nagiller, Sophie Pittl und Dominik Eder gewannen im Gruppenfinale hinter Deutschland und Frankreich Bronze.