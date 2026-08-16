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Sport

Erste Medaille bei der Pferdesport-WM: Voltigierer trumpfen auf

Die Voltigierer holten bei der Pferdesport-WM in Aachen die Bronzemedaille.
16.08.2026, 11:10

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Österreichs Voltigierer haben bei der Pferdesport-WM in Aachen für die erste Medaille für Rot-Weiß-Rot gesorgt. 

Georg Gabl, Lena Bachbauer, Sarah Gollubics, Eva Nagiller, Sophie Pittl und Dominik Eder gewannen im Gruppenfinale hinter Deutschland und Frankreich Bronze.

Ausverkauftes Haus bei Medaillenregen für Österreichs Voltigierer

 „Wir sind richtig erleichtert, denn es war unser großes Ziel, hier in Aachen eine Medaille zu gewinnen“, atmete Bundesreferent Manfred Rebel auf. 

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