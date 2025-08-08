Ausverkauftes Haus bei Medaillenregen für Österreichs Voltigierer

Alle vier Turniertage in Oberösterreich waren ausverkauft .

Als großer Erfolg ging die Voltigier-Europameisterschaft bzw. Weltmeisterschaft im Jugendbewerb (U-18) in Stadl-Paura zu Ende.

Geboten wurde beim „Turnen auf dem Pferd“ in den Einzelbewerben wie im Pas de Deux und den Teambewerben beeindruckende Akrobatik, verbunden mit knappen Entscheidungen um die Medaillen.

Clement begeisterte mit Rang drei

Aus dem österreichischen Team ragte Philip Clement im Einzel-Bewerb hervor. Der Niederösterreicher holte Bronze in der Allgemeinen Klasse.

Im Junioren-Bereich, wo es um WM-Medaillen ging, wurden vier Medaillen für Österreich bejubelt. So gab es Gold im Gruppenvoltigieren durch das Team von Wildegg in Niederösterreich.

Im Jugend-Einzel der U-18-Mädchen schafften Clara Ludwiczek und Fanny Seidl Silber und Bornze. Außerdem holte Flora Maurer gemeinsam mit Larissa Jöbstl Gold im Pas de deux.