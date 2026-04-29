Gugganig folgt Max-Theurer als Präsident des Pferdesportverbands

Elisabeth Max-Theurer ist am Dienstag überraschend als Präsidentin des Österreichischen Pferdesportverbandes (OEPS) abgewählt worden. Die Dressur-Olympiasiegerin von 1980 hatte das Amt 24 Jahre inne. Zum neuen Präsidenten wurde in einer Kampfabstimmung der 64-jährige Steirer Herbert Gugganig erkoren, der die Wahl mit 66:60-Stimmen knapp für sich entschied.

Im Verband hatte es schon länger Differenzen gegeben, unter anderem wegen dem Nationenwechsel von Athletinnen wie Dressurreiterin Diana Porsche, dennoch hatte man Gugganig keine großen Chancen eingeräumt.

"Herbert, ich gratuliere dir und wünsche dir und dem Österreichischen Pferdesportverband alles Gute. Ich danke allen, die in den letzten 24 Jahren den Verband zu dem gemacht haben, was er heute ist", sagte Max-Theurer.

Gugganig und sein Team nahmen die Wahl mit großer Freude an. Er bedankte sich für das Vertrauen und bei seiner Vorgängerin. "Wir werden mit aller Kraft, vor allem, was den Pferdesport und die Pferdewirtschaft betrifft, daran arbeiten, den Verband in seiner Gesamtheit noch stärker zu machen."