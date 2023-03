Persönlicher Rekord: Fuchs sprintet ins EM-Finale über 60 Meter

Sprinter Markus Fuchs ist bei der 37. Leichtathletik-Hallen-EM in Istanbul in das Finale über 60 m eingezogen. Der Niederösterreicher wurde am Samstagabend in seinem Halbfinale in der persönlichen Bestzeit von 6,60 Sek. Zweiter hinter Olympiasieger Lamont Marcell Jacobs aus Italien (6,52). Der Endlauf ist für 18.55 Uhr angesetzt. Um 18.30 Uhr MEZ läuft Susanne Gogl-Walli im 400 m-Finale.