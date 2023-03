Nur drei Sprinter vertreten Österreich bei der Leichtathletik-EM

Die beiden Frauen sind ab Freitag im Einsatz. Lindners Ziel ist eine persönliche Bestleistung (7,36 Sekunden). "Dann kann auch das Semifinale drinnen sein", sagt die 22-Jährige. Nach Olympia-, WM- und EM-Semifinaleinzügen im Freien verbesserte sich Gogl-Walli auch in der Halle. Sie will am Freitag zumindest eine Runde überstehen. Die 26-Jährige ist Sechste der Nennliste, darf auf eine gute Bahn hoffen: "Der 400er in der Halle ist immer sehr turbulent, daher sind Prognosen immer schwierig."