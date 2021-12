Paul Gludovatz bis Gerd Müller: Um wen die Sportwelt 2021 trauerte

Bei der Ausübung ihres Berufs kamen der Schweizer Jason Dupasquier beim Motorrad-WM-Lauf in Mugello, oder der französische Motorrad-Pilot Pierre Cherpin bei der Rallye Dakar ums Leben. Erst 15 Jahre war der spanische Nachwuchspilot Dean Berta Vinales, Cousin von MotoGP-Pilot Maverick Vinales, als er beim Lauf zur Supersport-300-WM im Jerez tödlich verunglückte. KTM-Pilot Rene Hofer wurde bei einem Lawinenabgang während einer Skitour in Salzburg getötet. Auch für Snowboarder-Ex-Weltmeisterin Julie Pomagalski aus Frankreich gab es kein Entkommen aus einer Lawine in der Schweiz, der slowenische Freestyle-Snowboarder Marko Grlic verlor im freien Gelände in Sölden sein Leben.