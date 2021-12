Darts-WM: Mensur Suljovic greift bei seinem Angstturnier ein

„Das ist halt mein Angstturnier. Leider.“ Irgendwie hat sich Mensur Suljovic damit abgefunden, dass sein Nervenkostüm nicht für eine WM gestrickt ist. Dabei ist der 49-Jährige schon zum 13. Mal beim Spektakel im „Ally Pally“. Suljovic ist 26. der Weltrangliste, vor allem, weil er heuer aufgrund gesundheitlicher Probleme monatelang pausierte.

„Ich bin noch immer nicht so beieinander wie vorher“, sagt der Wiener. Die Hüfte schmerzt, die Füße und nach langem Training auch der Kopf. Sein Gegner ist heute Alan Soutar. Der bald 44-jährige Schotte schlug in Runde eins den Brasilianer Portela nur mit Mühe. Suljovic spielt am Nachmittag und fliegt noch am Abend heim zur Familie.