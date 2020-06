Paszeks Achterbahnfahrt ins neue Glück

Indien + Tansania + Kenia + Kanada + Chile + Frankreich + Polen = Vorarlberg.



In Tamira Paszek steckt die ganze Welt. Noch einmal im Detail: Der Vater, dessen Eltern in Indien geboren wurden, ist in Tansania geboren und in Kenia aufgewachsen. Er lebte dann lange in Kanada. Die Mutter ist als Tochter eines französischen Polen (deshalb der Nachname) und einer Vorarlbergerin in Chile geboren. Und: Paszek hat Pateneltern, die in Eastbourne leben.



Die Pateneltern haben übrigens Tamira vergangene Woche bei deren Turniersieg in Eastbourne zugejubelt, sie werden sie wohl auch in Wimbledon besuchen, wo die Vorjahres-Viertelfinalistin Paszek heute gegen die Belgierin Wickmayer um einen Achtelfinalplatz kämpft.



Paszek fühlt sich als Österreicherin, nicht nur weil sie am 6. Dezember 1990 in Dornbirn geboren ist. Und dennoch denkt sie international, nicht nur, weil sie zweisprachig (deutsch und englisch) aufgewachsen ist