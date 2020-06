Paszek schlägt sensationell Wozniacki

Paszek hat aber noch einen anderen Kampf zu führen: Der Internationale Tennisverband (ITF) will sie bei Olympia nicht starten lassen, weil sie keine zwei Teilnahmen im Fed-Cup-Team vorweist. Paszeks Manager und ÖTV-Präsident Ronnie Leitgeb ist empört: "Alleine, dass der ÖTV ihre Teilnahme in aller Konsequenz unterstützt, sollte der ITF als Dachorganisation genügen. Der ITV overruled damit den Verband, der hinter ihr steht."



Jürgen Melzer ist beim Olympischen Turnier, das heuer in Wimbledon gespielt wird, dabei. Und das ist gut so: Der Deutsch-Wagramer besiegte den als Nummer 25 gesetzten Schweizer Stanislas Wawrinka mit 3:6, 7:6(2), 2:6, 6:4, 8:6. Dreieinhalb Stunden lieferten sich die beiden dabei ein sehr emotional geführtes Spiel, das am Dienstagabend wegen Dunkelheit und Regen bei 5:4 im fünften Satz aus Sicht von Melzer abgebrochen wurde. Österreichs Nummer eins wurde am Mittwoch zwar gleich gebreakt, war aber am Ende der bessere Spieler. Was besonders freut: Melzer ist nach seiner Hüftverletzung schmerzfrei und konditionell besonders gut in Schuss. Wie Paszek hat auch er keinen Tag Pause: Schon am Donnerstag wartet der Slowake Lukas Lacko, den er 2010 beim Daviscup-Duell in Bad Gleichenberg schlug.