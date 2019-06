Paris-Aus für Topgesetzte Osaka: "Habe Last auf mir gefühlt"

Nach 16 Siegen en suite bei Major-Turnieren ist am Samstag für die topgesetzte Naomi Osaka in der dritten Runde der mit 42,66 Mio. Euro dotierten French Open das Aus gekommen. Die Japanerin, die zuletzt sensationell die US Open und die Australian Open in Folge gewonnen hatte, unterlag der ungesetzten Tschechin Katerina Siniakova nach 77 Minuten mit 4:6,2:6. Ein bisschen war es für sie befreiend.