Am Mittwoch werden die XVII. Paralympischen Spiele eröffnet. Henriett Koosz und Pepo Puch tragen die Fahne für Österreichs Athleten.

Andreas Onea will in der La Defense Arena überzeugen. Der Schwimmer und Moderator holte 2016 in Rio Bronze über 100 m Brust

Die Para-Athleten übernehmen die olympische Bühne in Paris

Zweieinhalb Wochen nach Beendigung der Olympischen Spiele steigt am Mittwoch die Eröffnungsfeier (20 Uhr/live ORF Sport+) für die XVII. Paralympics in Paris. Rund 4.400 Athletinnen und Athleten aus 184 Nationen kämpfen bis 8. September in 22 Sportarten um Edelmetall. Die Spiele haben sich mittlerweile zur drittgrößten Sportveranstaltung der Welt entwickelt. Die Kulisse für die Spiele bieten die Sportstätten, die auch schon für die Olympischen Spiele in Paris zur Verfügung standen und einige der prestigeträchtisten Sehenswürdigkeiten der Weltstadt in ihr Erscheinungsbild einbinden.

Dennoch hat sich einiges verändert: Vor dem Eiffelturm wird statt Beachvolleyball nun Fußball gespielt, neben den Fechtern und Fechterinnen sind im Grand Palais diesmal auch Para-Taekwondo-Athletinnen zu sehen. Doch auch die Para-Triathleten, darunter Florian Brungraber, werden in die Seine springen – wie die Kollegen und Kolleginnen bei den Olympischen Spielen.

© GEPA pictures/GEPA pictures/ Johannes Friedl Nico Langmann und Josef Riegler schlagen in Roland Garros auf. Insgesamt sind 24 Athleten aus Österreich in Paris mit dabei

Neun Medaillen in Tokio Österreich entsendet 24 Aktive aus elf Sparten nach Frankreich. Sieben von ihnen feiern in Paris ihre Paralympics-Premiere, vier andere eroberten bereits vor drei Jahren in Tokio Medaillen. Eine vergleichbare Ausbeute wie in Japan 2021, als Österreich neun Medaillen (1 Gold-, 5 Silber- und 3 Bronzemedaillen) bejubeln konnte, soll es auch diesmal werden. Handbiker Walter Ablinger gewann dort einmal Gold und einmal Bronze. Ablingers Teamkollege Thomas Frühwirth sowie Dressurreiter Pepo Puch nahmen je zwei Silbermedaillen mit nach Hause. Mit Triathlet Brungraber (Silber) und Handbiker Alexander Gritsch (2 x Bronze) durften auch zwei Debütanten über Medaillen jubeln. „Bei Großereignissen braucht man immer auch das Quäntchen Glück. Ich will optimistisch sein, dass wir eine ähnliche Anzahl an Medaillen erreichen“, sagte ÖPC-Generalsekretärin Petra Huber. Präsidentin Maria Rauch-Kallat gab diesbezüglich keine Erwartungen preis, betonte aber: „Je mehr, desto besser.“ Auch jeder Platz unter den ersten zehn sei großartig.

Die Termine mit österreichischer Beteiligung Mittwoch, 28.8.:

Eröffnungsfeier (20.00 Uhr) Donnerstag, 29.8.:

Badminton: Henriett Koósz (Einzel/Gruppenphase ab 8.30)

Schwimmen: Andreas Ernhofer (50 m Brust/Finale 19.12)

Janina Falk (100 m Delfin/VL ab 9.30/? Finale 18.42)

Bogenschießen: Michael Maier (Platzierungsrunde/17.00) Freitag, 30.8.:

Badminton: Henriett Koósz (Einzel/Gruppenphase ab 8.00)

Schwimmen: Andreas Ernhofer (100 m Kraul/VL ab 9.30/? Finale ab 17.44)

Andreas Onea (100 m Brust/VL ab 9.30/? Finale 20.14)

Rad/Bahn: Franz-Josef Lässer (1.000 m/Qualifikation ab 11:30/? Finale 14.52)

Rollstuhl-Tennis: Nico Langmann, Josef Riegler (Einzel/1. Runde/ab 12.00)

Bogenschießen: Michael Maier (? Sechzehntelfinale/15:30) Samstag, 31.8.:

Badminton: Henriett Koósz (Einzel/Gruppenphase ab 8.00/? Viertelfinale ab 16.00)

Rad/Bahn: Franz-Josef Lässer (4.000 m/Qualifikation ab 11:58/? Finale 15.21)

Rollstuhl-Tennis: Nico Langmann/Josef Riegler (Doppel/1. Runde/ab 12.00)

Leichtathletik: Natalija Eder (Speerwurf/Finale 10.08) Sonntag, 1.9.:

Badminton: Henriett Koósz (? Einzel/Halbfinale ab 8.30)

Schwimmen: Andreas Ernhofer (150 m Lagen/VL ab 9.30/? Finale 19.02)

Andreas Onea (200 m Lagen/VL ab 9.30/? Finale 17.58)

Sportschießen: Josef Pacher (10 m Luftgewehr/Qualifikation 11.30/? Finale 15.00)

Rollstuhl-Tennis: Nico Langmann, Josef Riegler (? Einzel/2. Runde/ab 12.00)

Nico Langmann/Josef Riegler (? Doppel/2. Runde/ab 12.00),

Bogenschießen: Michael Maier (Achtelfinale bis Finale/ab 15:30)

Tischtennis: Krisztian Gardos (Einzel/Achtelfinale ab 17.00) Montag, 2.9.:

Triathlon: Florian Brungraber (Einzel/8.15)

Badminton: Henriett Koósz (? Einzel/Finalspiele ab 8.30)

Schwimmen: Janina Falk (100 m Brust/VL ab 9.30/? Finale 18.19)

Rollstuhl-Tennis: Nico Langmann, Josef Riegler (? Einzel/3. Runde/ab 12.00)

Tischtennis: Krisztian Gardos (? Einzel/Viertelfinale ab 17.00) Dienstag, 3.9.:

Reiten/Dressur: Thomas Haller (Einzel/9.00)

Pepo Puch (Einzel/11.45)

Julia Sciancalepore (Einzel/13.45)

Schwimmen: Andreas Ernhofer (200 m Kraul/VL ab 9.30/? Finale 17.51)

Tischtennis: Krisztian Gardos (? Einzel/Halbfinale ab 10.00)

Rollstuhl-Tennis: Nico Langmann/Josef Riegler (? Doppel/Viertelfinale/ab 12.00) Mittwoch, 4.9.:

Rad/Straße: Thomas Frühwirth, Alexander Gritsch, Franz-Josef Lässer,

Svetlana Moshkovich, Wolfgang Steinbichler, Cornelia Wibmer

(Einzelzeitfahren/ab 8.00)

Reiten/Dressur: Valentina Strobl (Einzel/10.00)

Schwimmen: Janina Falk (200 m Lagen/VL ab 9.30/? Finale ab 17.50)

Rollstuhl-Tennis: Nico Langmann, Josef Riegler (? Einzel/Viertelfinale/ab 12.00)

Nico Langmann/Josef Riegler (? Doppel/Halbfinale/ab 12.00)

Sportschießen: Josef Pacher (50 m Gewehr/Qualifikation 12.30/? Finale 15.00)

Tischtennis: Krisztian Gardos (? Einzel/Finalspiele ab 17.00) Donnerstag, 5.9.:

Rad/Straße: Thomas Frühwirth, Alexander Gritsch, Svetlana Moshkovich, Cornelia Wibmer

(Straßenrennen/ab 9.30)

Leichtathletik: Bil Marinkovic (Diskus/Finale 11.35)

Rollstuhl-Tennis: Nico Langmann, Josef Riegler (? Einzel/Halbfinale/ab 12.00) Freitag, 6.9.:

Rad/Straße: Franz-Josef Lässer (Straßenrennen/ab 9:30)

Reiten/Dressur: Thomas Haller, Pepo Puch, Julia Sciancalepore, Valentina Strobl

(Team/ab 9.30)

Kanu: Markus Swoboda (200 m Kajak/VL 10.10 & 200 m Va'a/VL 12.05)

Schwimmen: Andreas Ernhofer (50 m Kraul/VL ab 9.30/? Finale 19.40)

Rollstuhl-Tennis: Nico Langmann/Josef Riegler (? Doppel/Spiel um Bronze/12.00, Finale/13.30) Samstag, 7.9.:

Rad/Straße: Wolfgang Steinbichler (Straßenrennen/ab 9:30)

Reiten/Dressur: Valentina Strobl (Freestyle/9.30)

Julia Sciancalepore (Freestyle/12.39)

Pepo Puch (Freestyle/14.06)

Thomas Haller (Freestyle/15.33)

Kanu: Markus Swoboda (200 m Kajak/? Halbfinale 10.14/? Finale 11.36)

Schwimmen: Andreas Ernhofer (50 m Rücken/VL ab 9.30/? Finale ab 18.58)

Rollstuhl-Tennis: Nico Langmann, Josef Riegler (? Einzel/Spiel um Bronze/13.30, Finale/13.30)

Leichtathletik: Georg Schober (Kugelstoßen/Finale 20.25) Sonntag, 8.9.:

Kanu: Markus Swoboda (200 m Va'a/? Halbfinale 10.56/? Finale 12.41)

Schlussfeier (20.00)



Erfolgreiche Starter im österreichischen Team Pepo Puch ist in Paris mit sechs Paralympics-Medaillen (2 x Gold, 3 x Silber, 1 x Bronze) jener Athlet mit dem meisten Edelmetall im Paralympic Team Austria. Mit Diskuswerfer Bil Marinkovic ist ein weiterer Paralympics-Goldgewinner mit von der Partie. Er gewann 2004 im Speerwurf und holte 2012 mit dem Diskus Bronze. Der Sportler des Jahres 2023 mit Behinderung, Thomas Frühwirth, ist ebenfalls hoch motiviert für die Spiele in Paris, er hat bereits drei Silbermedaillen vom Einzelzeitfahren 2016 und 2021 sowie aus dem Straßenrennen 2021 zu Hause, sein Handbike-Kollege Gritsch die zwei Bronzene aus Tokio.

Die Speerwerferin Natalija Eder hat ebenfalls zwei Bronzemedaillen von 2012 und 2016 in ihrer Sammlung. Triathlet Florian Brungraber eine Silbermedaille aus Japan, Handbikerin Svetlana Moshkovich gewann 2012 Bronze im Einzelzeitfahren für das russische Team, Schwimmer und TV-Moderator Andreas Onea holte ebenfalls Bronze über 100 m Brust 2016 in Rio. Auch Tischtennisspieler Krisztian Gardos durfte sich in Brasilien über Bronze freuen.