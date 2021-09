Paralampics für Österreich zu Ende: Heimreise mit neun Medaillen

Im Rad-Straßenrennen belegte Yvonne Marzinke den 14. Platz, sie hatte 12:47 Minuten Rückstand auf Goldmedaillengewinnerin Keiko Sugiura aus Japan. Bis zum letzten Anstieg vor der Start-Ziel-Geraden hielt sie mit. "Ich hatte gute Beine, aber die anderen konnten dort aus dem Sattel gehen, das geht bei mir aufgrund meiner Behinderung nicht. Und dann die Lücke zufahren ist nicht möglich", erklärte die Mondseerin. Danach war es ein einsames Rennen. "Es ging wirklich gut, ich konnte Motivation und Wattleistung hochhalten, bin in kein Loch gefallen."

Ein enttäuschter Onea

In den Schwimmbewerben waren am Freitag nochmals Andreas Onea und Andreas Ernhofer im Einsatz. Für Ernhofer war es der bereits sechste Bewerb, er wurde über 50 m Rücken Zwölfter (50,18 Sek.). Onea kam über 100 m Delfin an die 15. Stelle (1:09,52 Min.).

Der Bronzemedaillengewinner von Rio hatte in allen drei Rennen das Finale verpasst und war entsprechend enttäuscht. "Es ist zach. Ich habe so gut und hart trainiert, aber es ist nicht aufgegangen." Er beklagte, dass viele Athleten eine Technik geschwommen seien, die eigentlich seit 2018 nicht mehr zugelassen ist. "Da muss ich mir für die Zukunft überlegen, wie ich weitermache. So ist es einfach frustrierend."