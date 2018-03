Pacquiao will im Juni in den Boxring zurückkehren

Die philippinische Boxlegende Manny Pacquiao will zurück auf den WM-Thron. Der 39-Jährige beabsichtigt nach Angaben seiner Agentur MP Promotions, gegen den Argentinier Lucas Matthysse anzutreten. Der Kampf werde am 24. Juni in der malaysischen Hauptstadt Kuala Lumpur stattfinden, heißt es.

Pacquiao hatte im vergangenen Jahr seinen WM-Titel der WBO im Weltergewicht überraschend durch eine Punktniederlage gegen den Australier Jeff Horn verloren. Der 35-jährige Matthysse ist WBA-Weltmeister im Weltergewicht. "Ich mag seinen aggressiven Kampfstil", sagte Pacquiao philippinischen Medien. Sein langjähriger Promoter Bob Arum bestätigte den Kampf nicht. Vermutlicher Grund: Nach einem Bericht der "Manila Times" vom Freitag ist der Vertrag mit Arum ausgelaufen.

Pacquiao gilt auf den Philippinen als Volksheld. Er hat seit Mai 2016 einen Sitz im Senat des südostasiatischen Inselstaates. Der Box-Star gewann in seiner Karriere acht Weltmeisterschaften in verschiedenen Gewichtsklassen. Von 68-Profikämpfen hat er 59 gewonnen. Eine seiner Niederlagen kassierte er im Mai 2015 im sogenannten "Kampf des Jahrhunderts" gegen den US-Amerikaner Floyd Mayweather Junior.