Olympische Spiele in Tokio nur noch "auf eigenes Risiko"

Werden die um ein Jahr verschobenen Sommerspiele in Tokio stattfinden?

Zumindest rechnen ÖOC und IOC derzeit noch damit. Die Olympischen Spiele könnten dann ein schönes Zeichen sein, dass die globale Krise überwunden ist. IOC-Präsident Thomas Bach sagte vor wenigen Tagen, dass es „überhaupt keinen Grund“ gebe, dass die Spiele nicht am 23. Juli eröffnet werden. Doch es mehren sich Gerüchte, dass Olympia wegen der Corona-Pandemie auf der Kippe steht. The Times zitierte ein Mitglied der japanischen Regierung, das anonym bleiben will: „Niemand möchte der Erste sein, der es offen ausspricht“, doch man sei sich im Klaren, dass eine Austragung im Sommer angesichts von Corona zu schwierig sei.

Wann fällt eine Entscheidung?

Es gibt keine Deadline. Aber es ist davon auszugehen, dass eine etwaige Absage spätestens im März erfolgen wird.

Was will die Bevölkerung in Japan?

Tendenziell eine Absage. Laut der jüngsten Umfrage sind nur noch knapp 20 Prozent für Olympia im Jahr 2021.

Ist die Situation in Japan tatsächlich so schlimm?

Auch Japan kämpft mit einer stärkeren Infektionswelle als noch vor einem Jahr. Zwar sinken jetzt die Corona-Zahlen, der Ausnahmezustand wurde aber bis 7. März verlängert. Allerdings: Die 7-Tages-Inzidenz liegt bei 17, in Österreich bei über 100. Insgesamt gab es in Japan 394.000 Infektionen, in Österreich 417.000. Japan hat 14 Mal so viele Einwohner wie Österreich. Doch das Gesundheitssystem in Japan steht unter Druck – und mit dem Impfen wurde noch nicht begonnen, weil man erst prüfen will, ob Japaner den Impfstoff vertragen.