Impfung: Olympia-Sportler wollen sich "nicht vordrängen"

Am 4. Februar 2022 beginnen die Olympischen Winterspiele in Peking, zuvor soll aber noch Sommer-Olympia in Tokio stattfinden. Während das Österreichische Olympische Komitee die Einkleidung für Japan mit dem unverändert bestehenden Logo „Tokyo 2020“ seit Monaten in der Heeresbekleidungsanstalt Brunn am Gebirge gelagert hat, müssen bereits die Bestellungen für China finalisiert werden. Doppelgleisig fährt man auch im Bereich Quartiere und Ticketing.

„Wir befinden uns in zwei Planungszyklen und beide sind in der letzten Phase, eine Deadline folgt auf die nächste“, sagte ÖOC-Marketingleiter Florian Gosch. Aber es gelte nur das Motto „Volle Kraft voraus“, denn alle Entscheidungsträger - Internationales Olympische Komitee, Japanische Regierung und Organisationskomitee - halten an den Plänen für die Durchführung der Sommerspiele fest.