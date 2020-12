Olympia 2024: Weniger Bewerbe, Sportler - und Breakdance

Hälfte Männer, Hälfte Frauen

Zum ersten Mal in der Geschichte Olympischer Spiele werde in Paris eine "vollständige Gleichheit der Geschlechter" erreicht werden, kündigte IOC-Präsident Thomas Bach an. Genau die Hälfte der Teilnehmer werde dann weiblich sein. In Tokio sind es demnach 49 Prozent der Starter. Zudem steige die Zahl der Mixed-Wettbewerbe in Paris von 18 auf 22.

Wie schon in Tokio werden auch 2024 Skateboarding, Sportklettern und Surfen wieder ins olympische Programm aufgenommen. Hinzu kommt auf Wunsch der Organisatoren Breakdance, das seine olympische Premiere geben wird.