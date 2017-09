Olympische Spiele 2024 in Paris, 2028 in Los Angeles

Es stand schon seit geraumer Zeit fest, nun ist es auch offiziell: Die Olympischen Sommerspiele 2024 und 2028 sind an die beiden Bewerberstädte Paris und Los Angeles vergeben worden. Die Spiele 2024 werden wie erwartet in Paris stattfinden, die folgende Ausgabe findet vier Jahre später in Los Angeles statt. Beide Städte sind zum dritten Mal Ausrichter des weltweit größten Sportevents. Paris war bereits 1900 und 1924 Gastgeber, Los Angeles 1932 und 1984.

Im Juli hatte das Internationale Olympische Komitee IOC eine Vereinbarung bekanntgegeben, den beiden Kandidaten die Spiele am 13. September zu übertragen. Paris erhielt den Vortritt, Los Angeles 1,8 Milliarden Dollar für Programme zur Förderung des Jugendsports. Es ist erst die zweite Doppelvergabe in der Geschichte der Olympischen Spiele: 1921 waren die Spiele 1924 an Paris und 1928 an Amsterdam gegangen.

