Kiesenhofer bei Rad-WM starke Zehnte, ÖRV-Team mit Corona-Sorgen

Verzicht auf Mixed-Staffel

Aufgrund der Corona-Umstände droht im Teamzeitfahren die Zuschauerrolle. "Auf einen Antritt in der Mixed-Staffel am Mittwoch werden wir wohl verzichten müssen. Aktuell gehen wir davon aus, dass uns mit Christina und Kathrin Schweinberger zwei Starterinnen fehlen, und mit Pöstlberger ist auch einer der drei Männer betroffen, der gar nicht nach Australien anreisen kann", so Sölkner. Nachnominierungen sind eher ausgeschlossen. "Das ist natürlich absolut nicht der Auftakt, den wir uns erhofft haben. Die Koordinierung des Aufgebotes so weit weg von Österreich ist eine große Herausforderung, in Verbindung mit Corona noch größer", erklärte ÖRV-Präsident Harald Mayer.