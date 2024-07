Von Verweigerungen und Strafpunkten: So funktioniert Springreiten bei Olympia

Wie in Dressur und Vielseitigkeit gibt es einen Reservereiter, der eingewechselt werden kann. Der ausgetauschte Reiter ist nicht mehr startberechtigt.

Die Spiele beginnen mit einem Qualifikationsspringen, aus dem sich die besten zehn Teams für das Finale am nächsten Tag empfehlen. Dort wird bei „Null“ begonnen und in umgekehrter Reihenfolge zum Vortagesergebnis gestartet. Bei Strafpunktegleichheit am Ende gibt es ein Stechen um die Medaillen.

In der Disziplin Springen geht es vor allem um die Zeit, die Reiterinnen und Reiter müssen auf ihren Pferden Hindernisse überspringen und erhalten Zeitstrafen für jede gefallene Hürde.