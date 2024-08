Wie lange Synchronschwimmerinnen die Luft anhalten müssen

Für das Synchron-Duett Anna-Maria und Eirini-Marina Alexandri heißt es ab Freitagabend Luft anhalten. Mit diesem Rhythmus 26–3–28–6–20 startet das Olympia-Programm der Schwestern. „Wir haben sieben Unterwasserfiguren“, sagt Eirini-Marina Alexandri. „Ab der sechsten oder siebenten Figur ist man fast tot. Dann kann man die Arme oder Beine kaum noch steuern.“ Deshalb haben die zwei Drittel der Alexandri-Drillinge in den vergangenen Wochen noch viel an der Kondition gearbeitet. Schwester Anna-Maria erklärt: „Es ist ja nicht so, dass man sich in den wenigen Sekunden, die wir an der Luft sind, entspannen können. Wir müssen ja auch Ausdruck zeigen.“

Keine Freizeit seit AprilNach der Technischen Kür geht es im Finale am Samstag in der Freien Kür dann um die Medaillen. Österreich gehört neben China zu den Favoriten auf Gold. Dazu kommt das Paar aus Japan. „Alleine, dass wir über eine Medaille reden können, ist schon sehr groß“, sagt Eirini-Marina. „Wir haben alles geopfert. Wir machen uns zehn Stunden am Tag Gedanken über die Choreografie. Wir haben seit April fast keine Freizeit gehabt. Jetzt ist die Zeit gekommen, um zu zeigen, was wir können.“

Der Aufstieg der Alexandris verlief konstant. In Rio 2016 waren sie Zwölfte, Tokio Siebente und im Vorjahr gewannen sie die Weltmeisterschaft. Anfang Mai gewannen sie einen Weltcup-Bewerb in Paris, das Becken kannten sie also schon. Warum das wichtig ist? Ist nicht Wasser gleich Wasser? „Es geht vor allem um die Orientierung“, erklärt Eirini-Marina. „Es ist wichtig zu wissen, wo die Orientierungspunkte in der Halle sind und wo die Wertungsrichter sitzen.“