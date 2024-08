Österreichs Gold-Segler: "Wir sind ohne Druck hergekommen"

Lara Vadlau und Lukas Mähr bescherten Österreich mit dem Sieg im 470er-Bewerb die erste Goldmedaille bei diesen Olympischen Spielen in Paris. Nach dem Triumph stellten sich die Kärntnerin und ihr Vorarlberger Segel-Partner dem Sieger-Interview.

Was bedeutet euch dieser Erfolg? Ihnen Lara, die Sie lange weg vom Segelsport waren. Und Ihnen Lukas, der mit Familie und zwei kleinen Kindern daheim auch viele Entbehrungen auf sich genommen hat?

Vadlau: „Für mich ist es unglaublich. Rio und London waren cool. Aber es war so weit weg. Marseille ist so nahe, es sind so viele Freunde und Familie da. Es ist unglaublich, mit allen zu feiern. Vor allem haben wir so ein cooles Team gerade um uns herum. Es macht große Freude. Wir haben die ganze Woche versucht, es zu genießen und unsere beste Leistung abzuliefern. Luki hat gesagt, eine Regatta musst gewinnen.“

Mähr: „Das ist das Schönste, das man zurückgeben kann. Man hat so viel Zeit nicht mit den Kindern verbracht, nicht gesehen, wie sie Fahrradfahren lernen. Die Segler sind immer im Ausland, 280 Tage weg. Es war nicht umsonst, dass wir so viel gearbeitet haben. Wir wollten gewinnen, das war das Ziel auch im Medal Race.“