Nehammer über Olympia: "In Kooperation auch bei uns möglich"

Kanzler Karl Nehammer kann bei seinem Besuch in Paris der Idee, Olympische Spiele in der Stadt zu veranstalten, durchaus etwas abgewinnen. „Wir haben gute Erfahrung gemacht mit der Fußball-Europameisterschaft, die wir uns mit der Schweiz geteilt haben. In dieser Form kann man das durchaus andenken“, antwortete Karl Nehammer in Paris auf die Frage, ob er sich Olympische Spiele auch etwa in Wien vorstellen könne. „Mit Länderkooperation sind große Sportereignisse möglich, auch in Österreich.“