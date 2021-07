Olympia: Drei Corona-Fälle in Südafrikas Fußball-Team

Zwei Spieler und ein Videoanalytiker aus dem südafrikanischen Fußball-Team sind im Vorfeld der Sommerspiele in Japan positiv auf das Coronavirus getestet worden. Thabiso Monyane und Kamohelo Mahlatsi gaben die Proben im Trainingscamp ab, der Mitarbeiter bei der Einreise in Tokio. Das Team wurde nun unter Quarantäne gestellt. Das erste Gruppenspiel im olympischen Turnier steht bereits am Donnerstag gegen Japan auf dem Programm.