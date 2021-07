Olympia-Athletin Fischer behördlich gesund gemeldet

Nach 400-m-Läuferin Susanne Walli bereits vergangene Woche ist nun auch Gewichtheberin Sarah Fischer behördlich als gesund gemeldet worden. Die zwei für die Olympischen Spiele qualifizierten und nominierten Athletinnen waren am 5. bzw. 6. Juli positiv auf Covid-19 getestet worden. Fischer erhielt am (heutigen) Donnerstag Bescheid, sie durfte ihre Quarantäne damit per sofort beenden. Die Reise nach Tokio ist für 26. Juli geplant, Walli hebt am 29. Juli ab.