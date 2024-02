Sicherheitspläne für Olympia in Paris sollen gestohlen worden sein

In Frankreich kam es diese Woche zu einem Diebstahl der speziellen Art, der Auswirkungen auf die Olympischen Spiele im Sommer haben könnte.

Laut Time berichtete ein Mann, dass ihm eine Tasche gestohlen wurde, die angeblich Sicherheitspläne für die Spiele in Paris enthielt, die von 26. Juli bis 11. August stattfinden sollen.

Wie der Nachrichtensender BFMTV berichtete, erstattete ein 56-jähriger Ingenieur, der im Pariser Rathaus arbeitet, Anzeige bei der Polizei, nachdem seine Tasche gestohlen wurde. Dies geschah kurz nachdem er am Montagabend gegen 18:30 Uhr einen Zug am Bahnhof Gare du Nord in Paris bestiegen hatte.