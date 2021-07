Schwimmen: Zaiser verpasste das Halbfinale klar

Kreundl wiederum hatte sich bei ihrem Olympia-Debüt im Lauf nicht so schlecht gefühlt, allerdings führte sie die Schwimmerin auf der Bahn daneben in die Irre. „Sie war doch eher auf meinem Level, und die hat eine bessere Bestzeit stehen.“ Im Endeffekt war ihre Marke eine gute Sekunde langsamer, als ihre Bestzeit bis zum 2. Juli gestanden war. Nur dann hatte die Oberösterreicherin den Ausreißer nach oben, was das Rio-Limit bedeutete.

„Jetzt ist es halt fast drei Sekunden über der Bestzeit. Aber ich bin das erste Mal bei Olympia. Und ich glaube auch, ich habe nicht so viel falsch gemacht“, sagte sie. Dass sie nicht ewig auf diesem Niveau bleiben will, ist für die mit 19 Jahren Jüngste im ÖOC-Team aber klar. Das erste Mal sie trotzdem ein Erlebnis gewesen. „Es liegt noch sehr viel Arbeit vor mir, die ich in Kauf nehme. Doch vor so einem großen Publikum Österreich vertreten zu dürfen, war cool.“