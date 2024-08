Ist Noah Lyles der schnellste Mann der Welt?

Keine Goldmedaille hat so viel Prestige, wie jene über die 100 Meter der Männer. Wer gewinnt über die kürzeste Sprintstrecke? Die Antwort erfährt man am Sonntag am Abend um 21.20 Uhr im ausverkauften Stade de France in Paris. DEN Favoriten gibt es in diesem Jahr nicht. „Das wird ein offenes Rennen werden.