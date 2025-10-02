Glasners Crystal Palace siegt auch in der Conference League

Crystal Palace und Coach Oliver Glasner sind auch im Europacup nicht zu stoppen. Am Donnerstag starteten die Londoner wenige Tage nach ihrem Coup über Liverpool mit einem Auswärts-2:0 gegen Dynamo Kiew in die Conference League. Für Palace erzielten Daniel Munoz und Liverpool-Siegtorschütze Edward Nketiah die Treffer in Lublin (Polen), es war bereits der 7. Sieg im 11. Saisonpflichtspiel (4 Remis).

Adamu traf für Freiburg

Grund zur Freude hatte auch ein anderer Österreicher, Junior Adamu. Mit einem verwandelten Elfmeter (57.) rettete er dem SC Freiburg und Teamkollege Philipp Lienhart in der Europa League in Bologna nach 0:1-Rückstand noch ein 1:1 und den vierten Punkt.

Einen Dreipunkter gab es für Mainz. Die Deutschen setzten sich mit ÖFB-Teamverteidiger Phillipp Mwene und Nikolas Veratschnig bei Omonia Nikosia 1:0 durch.