ÖVV-Boss Kleinmann: "Dann sollen sie mich eben abwählen"

Die Aufzählung seiner Meriten dauerte beinahe so lange wie ein Satz im Volleyball. Aber in 55 Jahren kommt auch einiges zusammen: Titel, Trophäen, Ehrenzeichen, Special Awards – nichts ließ Peter Kleinmann unerwähnt, als er am Freitag in einer Sondersendung auf ORF Sport+ seine Abschiedsrede hielt.

Eine ungewollte Abschiedsrede, wohlgemerkt. Aus eigenen Stücken hätte er im Jahr der Beachvolleyball-WM in Wien und des Antretens des Nationalteams in der World League nie das Präsidenten-Amt verlassen. Da gegen Peter Kleinmann und den Verbandsvorstand aber ein Misstrauensantrag eingebracht wurde und fünf Landespräsidenten ihn diese Woche zum Rücktritt aufgefordert hatten, scheinen die Tage des Pritschers der Nation tatsächlich gezählt.

Die Hintergründe der Demission: Da gibt’s einerseits die Watsch’n-Affäre rund um einen hochrangigen Funktionär, der einen Spieler geohrfeigt hatte. Da gibt’s andererseits die Kontroverse mit Herren-Meister Hypo Tirol, der nicht mehr in Österreich mitspielen will. Und da gibt’s viele gekränkte persönliche Eitelkeiten, wie auch Kleinmann zugibt. "Ich bin vielen auf die Zehen gestiegen."

Er fühle sich im Moment wie Reinhold Mitterlehner, sagte der 69-Jährige schließlich noch, "sollen sie mich eben abwählen." Sprach’s und verwies noch auf die letzte Errungenschaft seiner Ära: Seit Donnerstag steht fest, dass in Steinbrunn ein Bundesleistungszentrum installiert wird.