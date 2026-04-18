ÖTTV: Die Kluft wird größer, die Staatsanwaltschaft soll ermitteln

Jahrelang kämpfte ein Teil von Tischtennis-Österreich um die Ablöse von Präsident Wolfgang Gotschke. Erst war es der Vorwurf der psychischen Gewalt, dann wurde der Verband unführbar, nachdem die Geschichte um den Trainer, der Jugendlichen zu nah gekommen sein soll, die Nachrichten bestimmte.

Am 21. März trat Gotschke zurück. Und siehe da: Es wird weiter gestritten. Die Achse um Salzburgs Landes-Präsident Walter Windischbauer setzte nicht auf Kommunikation mit allen Teilen des Verbandes und nominierte eine eigene Liste für die Wahl des neuen Vorstandes am 13. Mai. Demnach soll der Kärntner Landespräsident Hubert Dobrounig neuer Präsident werden.