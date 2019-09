Österreichs Volleyballer sind bei der EM nur ein Punktelieferant

Vielleicht wäre einiges anders gekommen, wenn das ÖVV-Team im ersten Satz den Drei-Punkte-Vorsprung über die Distanz gebracht hätte. Aber der Satzverlust (23:25) war der Anfang vom Ende: Danach zerfiel die österreichische Mannschaft erneut in all ihre Bestandteile, es fehlte nicht nur an der Überzeugung und der positiven Körpersprache, es fehlte auch ein Leithammel. 15:25 und 16:25 endeten die Sätze zwei und drei, die EM wird für Österreich damit nach der Vorrunde vorbei sein. „Ich bin sauer“, ärgerte sich Teamchef Michael Warm. Am Dienstag wartet das Duell mit Spanien (17.30 Uhr).