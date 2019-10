Österreichs Handballer bringen sich mit Sieg in EM-Form

Zum Abschluss des Lehrgangs geht es am Sonntag erneut in Graz gegen EM-Debütant Niederlande (18 Uhr). Bei der EM-Vorrunde in der Wiener Stadthalle bekommt es Österreich mit Tschechien, Nordmazedonien und der Ukraine zu tun. Die Top 2 steigen in die Hauptrunde auf.