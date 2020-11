Österreichs Handball-Nationalteam startet geschwächt in EM-Quali

Trotz sieben Absagen wollen Österreichs Handball-Männer am Mittwoch in Graz (20.25 Uhr/live ORF Sport +) mit einem Erfolgserlebnis gegen Außenseiter Estland in die EM-Qualifikation starten. Neben dem langzeitverletzten Star Nikola Bilyk fehlen mit Goalie Thomas Bauer, Janko Bozovic, Daniel Dicker, Alexander Hermann, Raul Santos, Robert Weber und Boris Zivkovic weitere sieben Stützen, Routinier Gerald Zeiner wird Rot-Weiß-Rot als Kapitän aufs Feld führen.

Verzichten muss man wegen der neuesten Corona-Bestimmungen auch auf Zuschauer im Sportpark Graz, die Pandemie war für manchen Akteur auch der Grund zur Absage. "Neben den verletzten Spielern haben einige Spieler aus privaten und familiären Gründen für diesen Nationalteam-Lehrgang abgesagt. Wir als Verband respektieren diese individuelle Entscheidung und haben in dieser schwierigen Situation auch Verständnis", erklärte Sportdirektor Patrick Fölser.