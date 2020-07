Österreichs Golfern gelingt eine kleine Sportsensation

Straka hatte seine Teilnahme erst am Sonntag fixiert. Der Austro-Amerikaner hatte sich beim PGA-Tour-Turnier in Minnesota mit einer ausgezeichneten Schlussrunde noch ins erweiterte Spitzenfeld geschoben. Er benötigte am Sonntag auf dem Par-71-Kurs nur 63 Schläge, das beförderte ihn um 27 Plätze auf den 18. Endrang nach vorne. Bernd Wiesberger wurde nach einem 68er-Abschluss 26., Matthias Schwab fiel mit einer 69 um ein paar Plätze auf den 32. Endrang zurück. Der Sieg in Blaine ging an Michael Thompson (USA).