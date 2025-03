Dildo-Eklat und Meisterträume: Österreichs Trainer-Legionäre im Fokus

Adi Hütter: Auf und Ab in Monaco

Die Saison für Adi Hütter und den AS Monaco begann vielversprechend. Nach acht Spieltagen führte sein Team die Ligue 1 an, und auch in der Champions League lag man voll auf Kurs.

Doch der Höhenflug hielt nicht lange an: In der Champions League rutschte Monaco auf Rang 17 ab und schied in der Zwischenrunde gegen Benfica Lissabon aus. In der Liga liegt Monaco aktuell auf Platz drei, doch die Abstände nach hinten sind nur minimal. Spitzenreiter PSG ist längst enteilt.

Dennoch hält der Verein an Hütter fest und verlängerte seinen Vertrag bis 2027.