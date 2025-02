Trainer Struber verpasst mit Köln die Cup-Sensation gegen Leverkusen

Bayer Leverkusen steht im Halbfinale des DFB-Pokals . Der Titelverteidiger setzte sich am Mittwoch im Viertelfinale gegen den Lokalrivalen 1. FC Köln mit dem österreichischen Trainer Gerhard Struber mit 3:2 nach Verlängerung durch.

Der Außenseiter aus Köln hatte im Rheinderby bereits mit 2:0 geführt. Doch wie schon so oft gelang Leverkusen nach dem Anschlusstreffer ein ganz später Ausgleich. Patrick Schick, der bereits das 1:2 erzielt hatte, traf in Minute 96 zum 2:2 - es ging in die Verlängerung.