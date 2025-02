Dildo in der Kabine? Deutsches Medium nimmt Trainer Ilzer ins Visier

Ilzer soll demnach einen Dildo mitgebracht haben in die Mannschaftskabine und die Spieler mit den Worten "Ihr müsst genauso hart sein, wie dieser Dildo" motiviert haben. Dabei soll er auch an die "Manneskraft" appelliert haben. Wie es scheint, mit Erfolg: Im folgenden Spiel gegen Freiburg zumindest einen Punkt.

Christian Ilzer hat es als Trainer der TSG Hoffenheim nicht leicht. Sportlich kämpft der Verein um den Klassenerhalt. Generell kommt man nicht aus den Schlagzeilen, nachdem zuletzt zwei Spieler öffentlich Kritik an sportlichen Entscheidungen im Verein getroffen haben. Und nun berichtet die Sport Bild auch noch über skurrile Motivationsreden des Trainers aus Österreich.

Dem Bericht zufolge soll der Steirer bei einer weiteren Rede als Koch verkleidet gewesen sein und "mehr Schärfe" gefordert haben.

Ilzer ist seit 15. November Trainer von Hoffenheim. In seither zwölf Bundesligaspielen gab es drei Siege, drei Remis und sechs Niederlagen. Aktuell liegt man auf Tabellenplatz 15 mit immerhin sieben Punkten Vorsprung auf einen Abstiegsplatz. Am kommenden Wochenende kann man im Spiel gegen Bochum einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen. Wie Christian Ilzer dabei seine Spieler motivieren wird, bleibt noch abzuwarten.