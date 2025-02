Wut über Handelfmeter: "Soll er sich den Arm abschneiden?"

Sein Teamkollege Benjamin Sesko hatte den Strafstoß verwandelt und die Sachsen mit dem 1:0 ins Halbfinale geschossen. Selbst Sesko überrascht Sesko war zuvor in der zum Elfmeter führenden Situation in der ersten Reihe. Eine Flanke des Slowenen prallte aus kurzer Distanz an den Arm von Wolfsburgs Kilian Fischer. „Ehrlich gesagt, war ich ein wenig überrascht“, kommentierte Sesko den Elfmeterpfiff. „Aber alles geht so schnell, man kann das gar nicht richtig sehen.“