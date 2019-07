Österreich-Rundfahrt: Mit Vollgas durch die Welser Innenstadt

Schon zum 71. Mal rollt am Samstag um 12 Uhr mittags die Österreich-Rundfahrt los, in Wels wird zwischen 12 und 15 Uhr ein 2,5 Kilometer kurzes Einzelzeitfahren ausgetragen. Die oberösterreichische Stadt hat sich in den letzten Jahren schon als Etappenort etabliert und sorgt stets für Volksfestcharakter, den die Welser auch bei ihrem Innenstadtkriterium nach Ende der Tour de France zu gestalten wissen (heuer übrigens am 31. Juli und auch schon zum 21. Mal).

Läuft alles glatt bei und vor allem auch nach der heurigen Ö-Tour, dann könnte es im kommenden Jahr wieder mehr als vier Mannschaften der höchsten Kategorie – der World Tour – zu sehen geben. Denn Tourdirektor Franz Steinberger plant, im kommenden Jahr von der aktuellen Einstufung 2.1 (der dritthöchsten) zurück in die zweite Liga zu gehen.

„Die Rundfahrt steht auf soliden finanziellen Beinen“, berichtet der erfreute Oberösterreicher. „Jetzt geht es für mein Team und mich darum, sie weiterzuentwickeln. Eine Aufwertung bedeutet mehr UCI-Punkte für die Teams und in der Folge auch ein hochwertigeres Starterfeld. Natürlich ist das ein Kostenfaktor wegen steigender Siegesprämien, aber nach Gesprächen mit unseren Sponsoren ist es ein Weg, den sie mitgehen wollen.“