ÖHB-Männer gegen Island in WM-Quali vor "Riesenaufgabe"

Die Aufgabe ist groß, der Druck klein: Mit dem EM-Sechsten Island treffen Österreichs Handballmänner im finalen Play-off der WM-Qualifikation auf einen recht klaren Favoriten, die Hoffnung aber lebt vor den Duellen am Mittwoch in Bregenz und Samstag in Hafnarfjördur (je 18.00 Uhr/live ORF Sport +). "Es ist sicher unsere schwierigste Quali-Aufgabe in den letzten Jahren. Aber wir können das schaffen, wenn wir daran glauben", gab sich Kapitän Nikola Bilyk optimistisch.